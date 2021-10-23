Байден утвердил порядок публикации новых материалов дела об убийстве Кеннеди

Артем ЧирковПолитикаБайден утвердил порядок публикации новых материалов дела об убийстве Кеннеди Обнародование первой части материалов планируется до конца этого года, их опубликуют 15 декабря.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРоБотПо два раза одно и то же на одной странице - это чтобы казалось ООООЧЕНЬ (!) важно, либо для "особо одарённых", кто с первого раза не понял. А по делу: что-то мне подсказывает, что в процессе "рассекречивания" виноватым в смерти Кеннеди "постепенно" сделают советский КГБ и, в конечном итоге, Россию, как правоприемницу СССР. Потому как ни в коем случае нельзя опорочить славные имена настоящих убийц - ФБР и ЦРУ, "чтобы это не несло вреда обороне, разведке, правоохранительным органам или внешней политике Соединенных Штатов".Комментировать
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