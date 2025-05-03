🔥СЕГОДНЯ делегация Новоаннинского района посетила Мамаев курган, ставший символом мужества и стойкости нашего народа.
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🔥СЕГОДНЯ делегация Новоаннинского района посетила Мамаев курган, ставший символом мужества и стойкости нашего народа.