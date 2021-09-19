https://x-files План богов в древних сооружениях Два древних храма, созданные двумя древними цивилизациями, разделенными более чем на 14000 километров, были построены со сверхъестественным сходством, которое ученые так и не смогли объяснить.
https://x-files План богов в древних сооружениях Два древних храма, созданные двумя древними цивилизациями, разделенными более чем на 14000 километров, были построены со сверхъестественным сходством, которое ученые так и не смогли объяснить.
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