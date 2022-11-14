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Станислав Борцов принял участие во встрече губернатора с бизнес-сообществом Камчатки

Станислав Борцов принял участие во встрече губернатора с бизнес-сообществом Камчатки

11 ноября 2022 года в киноцентре «Лимонад» состоялась встреча губернатора Камчатского края Владимира Солодова с бизнес сообществом Камчатки в формате заседания клуба «Деловая Камчатка», организованном региональным отделением «Деловая Россия».

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