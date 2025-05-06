Частица Вечного огня прибудет со Сталинградской земли на Урал

5 мая в Волгограде стартовала патриотическая акция «Пламя Победы. Волгоград — Свердловская область», в рамках которой уральская делегация получила лампаду с частицей Вечного огня, зажжённого на Мамаевом кургане, передаёт Департамент информационной политики Свердловской области.
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