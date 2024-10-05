Боец ВС РФ «Шаман»: ВСУ заранее готовили Угледар к сдаче

Замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным «Шаман» заявил, что Вооруженные силы Украины заранее готовили Угледар к предстоящей сдаче, эвакуируя основные вооружения и оборудование из города.
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