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Закон, порядок, государство

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В Амурской области полицейские задержали четырех местных жителей, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков

Сотрудникам отдела МВД России «Серышевский» Амурской области поступила оперативная информация о том, что на территории производственной базы в с.

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