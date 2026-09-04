В Пскове сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность детей вблизи школ

В первую неделю нового учебного года в рамках профилактического мероприятия «Внимание - дети!» сотрудники Госавтоинспекции проводят усиленные мероприятия по обеспечению безопасности юных участников дорожного движения вблизи образовательных учреждений города Пскова, уделяя особое внимание пешеходным переходам, которыми ежедневно пользуются школьники.
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