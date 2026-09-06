iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Большой и тяжелый самолет, которому не нужна традиционная взлетно-посадочная полоса. Ил-76МД-90А получил новые двигатели, увеличенную грузоподъемность и улучшенную проходимость

Большой и тяжелый самолет, которому не нужна традиционная взлетно-посадочная полоса. Ил-76МД-90А получил новые двигатели, увеличенную грузоподъемность и улучшенную проходимость

Минпромторг рассказал про модернизированный Ил-76МД-90А Модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А получил сразу несколько важных улучшений, которые заметно расширили его эксплуатационные возможности.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым