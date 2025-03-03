Профориентация в Иркутской области: план мероприятий на 2025

В Иркутской области состоялось заседание межведомственной комиссии по профориентации. Обсуждался план мероприятий на 2025 год, направленный на помощь жителям в выборе профессии с учетом потребностей рынка труда.
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