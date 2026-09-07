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«От танцев к бою»: Китай готовит человекоподобных роботов для войны

«От танцев к бою»: Китай готовит человекоподобных роботов для войны

ПЕКИН (ИА Реалист). Китайские военные ускорили разработку боевых андроидов, планируя их развёртывание на поле боя в ближайшие пять-десять лет.

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