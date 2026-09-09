11 россиян числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале

После наводнения в Непале 26 августа 11 россиян числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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