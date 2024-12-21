В Абхазии на фоне кризиса местные жители ждут туристов из России

Однако в стране наблюдаются массовые перебои в электроснабжении и рост цен на на хлеб.В Абхазии наблюдаются серьёзные проблемы с электроснабжением, что существенно осложняет жизнь местного населения и работу предприятий.
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