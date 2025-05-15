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Экс-игрок Мостовой заявил, что ЦСКА наказал "Зенит" за расхлябанность

Экс-игрок Мостовой заявил, что ЦСКА наказал "Зенит" за расхлябанность

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале заявил, что петербургский "Зенит" приехал словно на прогулку на ответный матч финала Пути РПЛ Кубка России с московским ЦСКА, поэтому проиграл.

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