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Тимошенко возмутилась заявлением ФРГ и потребовала завершения конфликта

Тимошенко возмутилась заявлением ФРГ и потребовала завершения конфликта

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости скорейшего разрешения российско-украинского конфликта на справедливых условиях, комментируя слова главы немецкой разведки Бруно Каля о том, что Россия может представлять угрозу для Европы, если конфликт не будет урегулирован до 2029–2030 годов.

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