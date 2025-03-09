Тимошенко возмутилась заявлением ФРГ и потребовала завершения конфликта

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о необходимости скорейшего разрешения российско-украинского конфликта на справедливых условиях, комментируя слова главы немецкой разведки Бруно Каля о том, что Россия может представлять угрозу для Европы, если конфликт не будет урегулирован до 2029–2030 годов.
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