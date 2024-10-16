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Закон, порядок, государство

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В Восточно-Китайском море экипажи боевых кораблей России и Китая провели тренировку по спасению на море

В Восточно-Китайском море экипажи боевых кораблей России и Китая провели тренировку по спасению на море

В ходе выполнения задач патрулирования был проведен ряд тренировок по противолодочной и противовоздушной с выполнением учебно-боевых упражнений, в том числе по организации противолодочной обороны и спасению на море.

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