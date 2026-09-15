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Киев ночью пытался прорвать ПВО Таганрога массированной ракетной атакой

Киев ночью пытался прорвать ПВО Таганрога массированной ракетной атакой

Киевский режим ночью подверг Таганрог массированной ракетной атаке, пострадавших нет. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 15 сентября сообщил в канале на платформе "Макс" .

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