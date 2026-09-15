Киев ночью пытался прорвать ПВО Таганрога массированной ракетной атакой

Киевский режим ночью подверг Таганрог массированной ракетной атаке, пострадавших нет. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром 15 сентября сообщил в канале на платформе "Макс" .
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