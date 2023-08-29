Врач Николос озвучил два симптома, которые могут говорить о раке кишечника

Симптомы онкологических заболеваний часто схожи с проявлениями других менее серьезных болезней. Поэтому важно прислушиваться к первым «звоночкам», чтобы не допустить поздней стадии рака, рассказал врач общей практики Дэйв Николс в интервью Express.