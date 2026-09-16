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ВК Пресс

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В Геленджике провели большую акцию по сбору помощи для бойцов СВО: более полутора миллионов рублей

В Геленджике провели большую акцию по сбору помощи для бойцов СВО: более полутора миллионов рублей

В рамках мероприятия собрано 1 661 054 рубля. - Помощь оказали жители, предприниматели, общественные организации.

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