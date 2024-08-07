Российские десантники обнаружили и уничтожили «Ланцетом» гаубицу ВСУ М-777 на правом берегу Днепра в Херсонской области

Только за два последних месяца, в рамках контрбатарейной борьбы на Каховском направлении, расчеты БпЛА артиллерийского соединения ВДВ выявили и уничтожили более десяти 155-мм гаубиц М-777 вооруженных сил Украины и другую технику.