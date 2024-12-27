Осуждённый на 15 лет колонии экс-мэр Владивостока Пушкарёв отправился в зону СВО

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв, приговорённый к 15 годам лишения свободы по делам о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, отправился в зону проведения специальной военной операции.
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