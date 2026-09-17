В Тамбове и двух округах области объявили карантин по бешенству

Карантин по бешенству животных объявили в Тамбове, Рассказовском и Знаменском округах. Эпизоотическим очагом в Тамбове объявлена территория общей площадью 1 квадратный метр на расстоянии 40 метров в северо-западном направлении от дома №102 по улице Рылеева.
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