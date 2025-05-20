💡Пять сёл Симферопольского района остались без света Обесточены сёла Пионерское, Андрусово, Заречное, Доброе и Краснолесье.
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💡Пять сёл Симферопольского района остались без света Обесточены сёла Пионерское, Андрусово, Заречное, Доброе и Краснолесье.