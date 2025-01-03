Праздничный бал ´Однажды на Рождество´ пройдет в Национальной библиотеке.

Бал состоится 4 января с 12:00 до 17:00. Классическую музыку, танцы, утонченные костюмы объединят с поэзией, проникновенными песнями, театральными этюдами и самыми интересными экспонатами на зимнюю и рождественскую тематику из фондов Национальной библиотеки, анонсировали в пресс-службе учреждения.