Лыжница Ермакова опубликовала фото травм после завала на Спартакиаде учащихся

Лыжница Дарья Ермакова, представляющая команду Томской области, показала в своем Telegram-канале свои фотографии после попадания в завал во время масс-старта на 10 километров классическим стилем на Спартакиаде учащихся.
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