Театр абсурда

8 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Буря, скоро грянет буря!!! Готовься лживая, трусливая и подлая гейропа вместе со своим заокеанским хозяином - извраще...Нам изо всех сил ...
  • Олег Самойлов
    кадьга каструльняафффа! Ты как былО идиотком, так ты идиотком и осталось!Россия делает ста...
  • Константин Котельников
    Либерально-демократическое г...но разворовало всё... Славьте Эльцына, его подельников и последышей! Великая страна по...Россия делает ста...

Качиньский призывает немцев к ответу за оккупацию Польши

Качиньский призывает немцев к ответу за оккупацию Польши

Отмечу, что польский националист и лидер «партии власти» брат Качиньский, почувствовав слабину, нападает на ФРГ так, словно Польша победитель III Рейха, и на правах победителя требует сатисфакций: к Германии де после войны отнеслись слишком мягко.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх