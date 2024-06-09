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Орбан заявил, что Запад хочет "победить" Россию ради доступа к ее ресурсам

Орбан заявил, что Запад хочет "победить" Россию ради доступа к ее ресурсам

Global Look Press/Filip Radwanski/Keystone Press Agency Западные политики хотят одержать победу над Россией, поскольку планируют получить доступ к ее ресурсам, заявил в беседе с HirTV премьер Венгрии Виктор Орбан.

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