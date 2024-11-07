Politico: США торопятся отправить Украине $6 млрд помощи до инаугурации Трампа

Администрация президента США Джо Байдена готовит последний пакет военной помощи Украине на сумму более $6 млрд, опасаясь, что поддержка Киева может прекратиться с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.
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