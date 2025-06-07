Театр абсурда
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Театр абсурда

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Трамп и Маск стали героями анекдота про ковбоев: Политолог назвал единственный способ всё исправить

Трамп и Маск стали героями анекдота про ковбоев: Политолог назвал единственный способ всё исправить

Царьград Фото: Francis Chung - Pool via CNP/Globallookpress Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что не хочет с ним разговаривать, бизнесмен в отместку обвинил президента США в педофилии.

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