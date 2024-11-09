Уральские ученые продлили срок хранения сыра до полутора месяцев. По вкусу он не хуже моцареллы

Уральские ученые готовят настоящую революцию в производстве сыра. Они изобрели уникальный способ продлить срок хранения продуктов с помощью натуральных добавок, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.
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