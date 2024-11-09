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Всё о женщинах

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Уральские ученые продлили срок хранения сыра до полутора месяцев. По вкусу он не хуже моцареллы

Уральские ученые продлили срок хранения сыра до полутора месяцев. По вкусу он не хуже моцареллы

Уральские ученые готовят настоящую революцию в производстве сыра. Они изобрели уникальный способ продлить срок хранения продуктов с помощью натуральных добавок, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Автор моцареллу видел хоть раз?
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