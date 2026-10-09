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Газета.ру

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Россияне заняли третье место в ритм-танце на турнире ISU в Алмате

Россияне заняли третье место в ритм-танце на турнире ISU в Алмате

Российская пара Василиса Кагановская и Максим Некрасов стали третьими по итогам ритм-танца на мемориале Дениса Тена, который проходит в рамках серии ISU Challenger (челленджер Международного союза конькобежцев) в Алмате.

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