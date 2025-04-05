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Царьград

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Хакасия под ударом: 43 пожара на фоне введённого режима ЧС из-за непогоды

Хакасия под ударом: 43 пожара на фоне введённого режима ЧС из-за непогоды

В Хакасии введён режим ЧС из-за ухудшения пожарной обстановки и сильного ветра. Глава региона Валентин Коновалов сообщил о 43 очагах пожара в нескольких населённых пунктах, в том числе Калинино и Сапогово.

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