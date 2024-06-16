Муфтий Гайнутдин упомянул Путина во время проповеди на Курбан-байрам

Председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин во время праздничной проповеди, посвященной Курбан-байраму пожелал, чтобы президенту страны Владимиру Путину на его посту помогал Аллах.
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