«Я как маленький снеговик». Медведева покаталась на горных лыжах

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева покаталась на горных лыжах. Спортсменка опубликовала видео в телеграм-канале.

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