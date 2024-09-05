В Краснокаменске могут создать предприятие по переработке органических отходов

В Краснокаменске могут создать новое предприятие по переработке органических отходов. Идея создания такого предприятия была высказана представителями «Росатома», сообщает пресс-служба Минэкономразвития Забайкалья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии