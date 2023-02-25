Деменко о влиянии погодных условий на матч "Зенита" и "Волги": шансы могут выравниваться

Бывший футболист московского "Спартака" и петербургского "Зенита" Максим Деменко рассказал, как погодные условия и состояние поля могут повлиять на матч четвертьфинала Пути регионов Кубка РПЛ, в котором сразятся ульяновская "Волга" и "Зенит".