Как Подоляка работает «Навальным» или Неудачная защита генерала Попова

МГ Миша Граник А автору слабо было озвучить свое имя? Или анонимно дерьмо лить на головы аудитории сподручнее?

светлана49 Если претендуете на роль ВСЕЗНАЙКИ -учите матчасть,как говорится О МЕРТВЫХ ЛИБО ХОРОШО,ЛИБО Ничего,КРОМЕ ПРАВДЫ !ИЗРЕЧЕНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ПОЛИТИКА И ПОЭТА ХИЛОНА ИЗ СПАРТЫ (6 век до н в) Мертвец не может себя защитить,ответить на ложь,поэтому и нужно говорить правду о нём