Генерал Иван Попов (бывший командующий 58 армией) попытался привлечь к своей защите блогера Подоляку.
Как Подоляка работает «Навальным» или Неудачная защита генерала Попова
Комментарии
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МГ
Миша Граник
А автору слабо было озвучить свое имя? Или анонимно дерьмо лить на головы аудитории сподручнее?
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41 мин.
светлана49
Если претендуете на роль ВСЕЗНАЙКИ -учите матчасть,как говорится О МЕРТВЫХ ЛИБО ХОРОШО,ЛИБО Ничего,КРОМЕ ПРАВДЫ !ИЗРЕЧЕНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ПОЛИТИКА И ПОЭТА ХИЛОНА ИЗ СПАРТЫ (6 век до н в) Мертвец не может себя защитить,ответить на ложь,поэтому и нужно говорить правду о нём
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35 мин.
ТГ
Татьяна Гусева
Подоляка просто говорит правду, которая не всем нравится. Это естественно. Но простой народ его полностью поддерживает!
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24 сек.
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