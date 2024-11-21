Подоконник-столешница на кухне: варианты применения, 37 фото и советы, как сделать самостоятельно

Ольга Ушакова

Особенно хороши мойки под окном!!! Специально, что б у хозяйки ВСЕГДА была работа!!!! То посуду моет или продукты, а потом окно чистит и так три раза в день!!! Или без конца моет открытые полки и фужерки на них!!! Или может это просто квартирка для свиданий , где только и пьют выпивку и кофе и в посудомойку \правда посудомойкми не наблюдается\. Вот где подоконник-стол и барные стульчики - это замечательно!!! Завтракаешь и смотришь на улицу!!! А вот где газовая варочная панель и за ней стоят банки - это как??? Газ горит, а ты через горелки лезешь за банкой??? Вроде как через костёр пригаешь? Из всей подборки только 2-3 жизненные варианты. Ну спасибо и за них!!! Остальное -фуфло!!