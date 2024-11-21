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Сам себе мастер

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    Особенно хороши мойки под окном!!! Специально, что б у хозяйки ВСЕГДА была  работа!!!! То посуду моет или продукты, а...Подоконник-столеш...
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Подоконник-столешница на кухне: варианты применения, 37 фото и советы, как сделать самостоятельно

Подоконник-столешница на кухне: варианты применения, 37 фото и советы, как сделать самостоятельно

Сделать маленькую кухню функциональнее или воплотить мечту о мойке у окна? Рассказываем, для чего нужна столешница вместо подоконника, какие есть подводные камни и как сделать ее своими руками.

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Комментарии
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Ольга Ушакова
Особенно хороши мойки под окном!!! Специально, что б у хозяйки ВСЕГДА была  работа!!!! То посуду моет или продукты, а потом окно чистит и так три раза в день!!! Или без конца моет открытые  полки и фужерки на них!!! Или может это просто квартирка для свиданий , где только и пьют выпивку и кофе и в посудомойку \правда посудомойкми не наблюдается\. Вот где подоконник-стол и барные стульчики - это замечательно!!! Завтракаешь и смотришь на улицу!!! А вот где газовая варочная панель и за ней стоят банки - это как??? Газ горит, а ты через горелки лезешь за банкой??? Вроде как через костёр пригаешь? Из всей подборки только 2-3 жизненные варианты. Ну спасибо и за них!!! Остальное -фуфло!!
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