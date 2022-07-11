Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Коротченко прав, так как сейчас-это по человечески верно, но СВО идёт с фашистами, поэтому Коротченко ПРАВ!!!Коротченко расска...
  • HotRS
    А ты мой ник не расчесывай и раздражать не будет.  Хоттабычев я, Родриго Соломонович.Продукты жителям ...
  • Михаил
    И как часто он выходит с ними на связь?.😜Максим Галкин отр...

Власти Белоруссии могут получить возможность временно ограничивать выезд граждан за рубеж

Власти Белоруссии могут получить возможность временно ограничивать выезд граждан за рубеж

Новый законопроект поступил в парламент Белоруссии. В документе содержится норма, согласно которой власти страны могут получить возможность временно ограничивать выезд граждан за рубеж, если это противоречит интересам национальной безопасности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх