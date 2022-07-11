Власти Белоруссии могут получить возможность временно ограничивать выезд граждан за рубеж

Новый законопроект поступил в парламент Белоруссии. В документе содержится норма, согласно которой власти страны могут получить возможность временно ограничивать выезд граждан за рубеж, если это противоречит интересам национальной безопасности.
Новый законопроект поступил в парламент Белоруссии. В документе содержится норма, согласно которой власти страны могут получить возможность временно ограничивать выезд граждан за рубеж, если это противоречит интересам национальной безопасности.
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