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Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни

Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни

Боль в ногах или позвоночнике названа симптомом смертельно опасной болезни. Специалисты британского Фонда борьбы с раком простаты пояснили, что указанные признаки свидетельствуют о развитии опухоли предстательной железы, сообщает таблоид Express.

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