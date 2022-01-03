Боль в ногах назвали симптомом смертельно опасной болезни

Боль в ногах или позвоночнике названа симптомом смертельно опасной болезни. Специалисты британского Фонда борьбы с раком простаты пояснили, что указанные признаки свидетельствуют о развитии опухоли предстательной железы, сообщает таблоид Express.
Боль в ногах или позвоночнике названа симптомом смертельно опасной болезни. Специалисты британского Фонда борьбы с раком простаты пояснили, что указанные признаки свидетельствуют о развитии опухоли предстательной железы, сообщает таблоид Express.
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