Как казахстанцы отдохнут в мае 2024 года

11 выходных дней ждет казахстанцев в мае текущего года, передает inAlmaty.kz. Всего в мае жители Казахстана отметят три праздника: День единства народа Казахстана - 1 мая (выпадает на среду); День защитника Отечества - 7 мая (вторник); День Победы - 9 мая (четверг).
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