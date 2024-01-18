Балерина Анастасия Волочкова рассказала о реакции жены Джигурды на их домашнее видео

Балерина Анастасия Волочкова на пресс-конференции в студии Национальной службы новостей заявила, что жена Никиты Джигурды Марина Анисина не имеет претензий к ней из-за скандального видео, на котором актёр целуют танцовщицу в трусы, и исключает тот факт, что супруга из ревности слила ролик в сеть.