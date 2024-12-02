Волочкова после скандальных обвинений в адрес матери тепло поздравила ее

Танцовщица неожиданно посвятила имениннице пост в соцсети. Анастасия Волочкова с мамой Социальные сетиАнастасия Волочкова неожиданно тепло и искренне обратилась к своей маме, которая 2 декабря отметила день рождения.
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