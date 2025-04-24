"Он не должен пытаться ограничивать мою свободу": Яна Кошкина раскрыла главное требование к мужу

Звезда театра, кино и телевидения Яна Кошкина, отмечающая сегодня свой 35-летний юбилей, откровенно рассказала о своем замужестве и творческих планах, развеяв многочисленные слухи и домыслы, окружающие ее личную жизнь и карьеру.