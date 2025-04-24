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Царьград

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"Он не должен пытаться ограничивать мою свободу": Яна Кошкина раскрыла главное требование к мужу

"Он не должен пытаться ограничивать мою свободу": Яна Кошкина раскрыла главное требование к мужу

Звезда театра, кино и телевидения Яна Кошкина, отмечающая сегодня свой 35-летний юбилей, откровенно рассказала о своем замужестве и творческих планах, развеяв многочисленные слухи и домыслы, окружающие ее личную жизнь и карьеру.

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Комментарии
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Амара Карпова
Тьфу🤮все переделенные🤮естественная красота уже в моде, а баба не в курсе😂все переборщила😂даже брови😂
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15 час.
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