Украину не пригласили на переговоры в Саудовскую Аравию

Киев к настоящему времени не был проинформирован и не получал приглашений на встречу представителей РФ и США по украинскому конфликту, которая должна будет состояться в Саудовской Аравии, об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.
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