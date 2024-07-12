Уже завтра Землю снова накроет сильнейшая магнитная буря, которая продержится четыре дня. В это время метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт, а техника и коммуникационные службы выходить из строя.
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Уже завтра Землю снова накроет сильнейшая магнитная буря, которая продержится четыре дня. В это время метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт, а техника и коммуникационные службы выходить из строя.