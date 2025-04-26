Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Мощный взрыв прогремел в южном иранском порту Бендер-Аббас По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что начала трястись земля.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Мощный взрыв прогремел в южном иранском порту Бендер-Аббас По словам местных жителей, взрыв был настолько сильным, что начала трястись земля.
Свежие комментарии