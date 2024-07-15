Новая статья: Фотонные кристаллы: нелинейность нам поможет Казалось бы, мчащ...

Новая статья: Фотонные кристаллы: нелинейность нам поможетКазалось бы, мчащиеся со скоростью света по геодезическим линиям фотоны обречены образовывать исключительно линейные потоки — делая тем самым по сути невозможным создание чисто оптической, без привлечения электронных компонентов, вычислительной логики.