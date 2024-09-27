CNN: Подрыв пейджеров в Ливане вызвали при помощи заминированных аккумуляторов

Подрыв пейджеров в Ливане был осуществлен с помощью заминированных аккумуляторов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников службы безопасности Ливана, информирует РИА Новости.
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