Медвежий угол

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Розовый кабинет чиновницы из ХМАО

Розовый кабинет чиновницы из ХМАО

Чиновники, которых мы, видимо, заслужили. Должны же они проходить какие-то инструктажи, курсы подготовки, минимальное обучение, кто-то же должен им объяснять, как себя вести, если сами не понимают.

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Комментарии
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БФ
Борис Фокин
В России всегда был кодекс офицера!!! Надо вводить законодательно кодекс чиновника! Во первых любой чиновник служит на народные деньги и это не место для красования а работа у многих связана собслуживанием населения а у нас есть такие чинуши превратившие свою должность в доходное место!!!
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2 час.
Л
Ленар
Подручная кукла(простит....) для утех ... чей  то ..!!!
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2 час.
ВераВерная
Эти молодые дуры считают вполне нормальным вот такое поведение. Мало того, они бахвалятся этими своими &quot;достижениями&quot; на каждом углу. Святое дело - выложить в соцсетях фотки и видео из дамского будуара, ведь для этой Смирновой - что деловой офис, что место для интима - одним розовым цветом окрашено. Конечно, тот, кто её на это чиновничье место определил, по голове свою пассию не погладит, но пожурит для порядка, ведь в койке всё прощается...
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2 час.

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