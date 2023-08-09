Розовый кабинет чиновницы из ХМАО

В России всегда был кодекс офицера!!! Надо вводить законодательно кодекс чиновника! Во первых любой чиновник служит на народные деньги и это не место для красования а работа у многих связана собслуживанием населения а у нас есть такие чинуши превратившие свою должность в доходное место!!!

ВераВерная

Эти молодые дуры считают вполне нормальным вот такое поведение. Мало того, они бахвалятся этими своими "достижениями" на каждом углу. Святое дело - выложить в соцсетях фотки и видео из дамского будуара, ведь для этой Смирновой - что деловой офис, что место для интима - одним розовым цветом окрашено. Конечно, тот, кто её на это чиновничье место определил, по голове свою пассию не погладит, но пожурит для порядка, ведь в койке всё прощается...